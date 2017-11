Varese Land of Food in mostra a Villa Recalcati 

Da Facebook a Villa Recalcati: tutto il bello e il buono della provincia di Varese narrato in 35 fotografie.

Verrà inaugurata martedì 21 novembre alle ore 18, nell’atrio di Villa Recalcati, piazza Libertà 1, Varese la mostra fotografica di Varese land of food.

Il progetto Varese Land of food nasce a fine maggio 2017 per raccontare e valorizzare, attraverso la fotografia, il nostro territorio. In pochi mesi la pagina Facebook, solo con la forza delle immagini e delle parole è riuscita a ritagliarsi il proprio spazio, a incuriosire il

pubblico che, giorno dopo giorno, continua a seguirla, a interagire e soprattutto inviare materiale fotografico.

Tutte le immagini, infatti, sono scattate da fotografi-cittadini, amatori e professionisti, che vivono la fotografia con grande passione e professionalità e soprattutto amano raccontare il nostro territorio.

«Siamo partiti con un’idea: raccontare il bello e il buono della nostra provincia e zero immagini a disposizione – spiega Walter Capelli, fotografo professionista, regista e fondatore insieme al giornalista Andrea Della Bella del progetto – Abbiamo iniziato dal bello, creato una pagina Fb, inviato un po’ di mail per spiegare cosa avevamo in testa e nel giro di pochi giorni sono arrivate, e continuano ad arrivare, immagini bellissime, di altissima qualità che mostrano angoli, scorci e situazioni, alcuni molto conosciuti altri meno, della nostra provincia. Facebook è un canale potente di condivisione, ma la bellezza di certi luoghi immortalati dai fotografi meritava di essere valorizzata con una mostra in una location d’eccezione. E così è nata questa esposizione».

La mostra, che gode del Patrocinio della Provincia di Varese, sarà aperta al pubblico fino al 7 dicembre, da lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17.

Non solo. Ma con la mostra Varese land of food verrà svelata anche la parte più gustosa, quella che finora è rimasta “nascosta”: il

buono della provincia di Varese.

«Quando si visita una città si cercano due cose: ciò che ha di bello a livello artistico, architettonico, storico, ambientale e paesaggistico e ciò che ha di buono a tavola. Per questo anche noi abbiamo pensato di “servire” entrambe le cose attraverso una narrazione fatta di immagini e parole – spiegano Capelli e Della Bella – E se con la nostra pagina Facebook abbiamo “portato” in tavola l’antipasto fatto solo di fotografie delle nostre bellezze, con la mostra iniziamo a “servire” i piatti e i prodotti del nostro territorio, perché siamo convinti che se a qualcosa di bello associamo anche qualcosa di buono e di tipico, il ricordo di quel luogo diventa indelebile. Per questo vogliamo ringraziare tutti i nostri fotografi per le immagini che ci hanno messo a disposizione, ma anche lo chef Venanzio Pedrinelli, e l’Azienda Agricola e Caseificio La Motta, che per primi hanno creduto nel nostro progetto, mettendo a disposizione di Varese land of food le proprie competenze e i frutti prelibati delle loro professioni».

All’inaugurazione di “Metti un paesaggio nel piatto: le foto di Varese land of food in mostra”, oltre ai titolari della Tipografia Galli di Varese, che hanno curato la stampa fotografica in formato poster, Marco Lamperti dello studio di ingegneria Stem, saranno presenti i due partner gastronomici, Marco Vanoli, dell’Azienda Agricola La Motta, che ha fornito i formaggi e lo chef Venanzio Pedrinelli, curatore dell’aperitivo che verrà offerto ai presenti.

Info mostra: METTI UN PAESAGGIO NEL PIATTO: LE FOTO DI VARESE LAND OF FOOD IN MOSTRA – Dal 21 novembre al 7 dicembre a Villa Recalcati, piazza Libertà 1 Varese. Giorni e orari di apertura: da Lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17.