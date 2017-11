Varese omaggia i caduti in guerra

Erano schierati tutti, autorità, forze militari, associazioni combattentistiche d’Arma e partigiane. Tutti in piazza san Vittore per rendere omaggio ai Caduti delle Guerre ricordati all’Arcomera prima per poi spostarsi in Piazza Repubblica.

Insieme al Prefetto Giorgio Zanzi c’erano il sindaco di Varese Davide Galimberti, il presidente del Consiglio regionale Raffaele Cattaneo: insieme hanno deposto la corona di fiori.

Il corteo si è poi spostato in Piazza Repubblica dove è stato eseguito l’alzabandiera e poi è stata commemorata la Festa dell’Unità nazionale e delle forze armate. La ricorrenza, infatti, cade nel giorno di emissione del “Bollettino della Vittoria“, che nel 1918 poneva fine alla Prima Guerra mondiale.