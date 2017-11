Il Varese si sveglia tardi. La Folgore Caratese vince 3-2

Cinque minuti all’inizio, un quarto d’ora alla fine. Troppo poco per il Varese per strappare punti a Carate Brianza. La Folgore Caratese si impone 3-2 sui biancorossi. Dopo un inizio favorevole per la squadra di Iacolino, alla prima offensiva i padroni di casa trovano il vantaggio con Peluso. Nella ripresa arriva immediato il raddoppio firmato da Burato e poi il tris con il gol dell’ex Simone Moretti, che va in rete su punizione. Repossi accorcia le distanze al 37’ e un minuto dopo Molinari fa il 3-2. Tutto inutile, perché i padroni di casa si chiudono, perdono tempo, e si portano a casa la vittoria. Come detto, troppo poco Varese per riuscire a fare punti. Dopo un paio di belle prestazioni quindi i biancorossi riconoscono il sapore amaro della sconfitta, un ko che azzera quel poco di buon umore che si era respirato nelle scorse settimane.

FISCHIO D’INIZIO – Dopo due buone prestazione che hanno portato solo due pareggi, il Varese cerca la vittoria sul campo della Folgore Caratese. Non cambia uomini mister Iacolino, ma cambia modulo passando a un 4-4-1-1 con Battistello e Repossi larghi a centrocampo e Rolando alle spalle di Molinari. Scende in campo con il 4-3-3 la Folgore Caratese di mister Siciliano con due ex in campo e due in panchina. Rivaldinho e Moretti agiscono nell’attacco brianzolo, mentre Vingiano e Bonanni iniziano da riserve.

IL PRIMO TEMPO – Parte con buon piglio il Varese, che nei primi minuti riesce a giocare bene e costruisce due buone occasioni. Al 4’ su un affondo da destra di Fratus, Battistello di testa manda alto da buona posizione, due minuti dopo invece Rolando chiude lo scambio con Molinari calciando di poco sopra la traversa. Alla prima offensiva però la Folgore Caratese passa, complice una dormita della difesa del Varese. Moretti lavora bene palla sulla fascia destra, mette in mezzo un pallone lento che i difensori del Varese non attaccano e Peluso di testa sorprende tutti e batte Frigione. Il Varese prova a riportarsi in avanti ma il gioco è molto spezzettato per via dei tantissimi falli fischiati. Biancorossi che non trovano soluzioni interessanti né da calcio di punizione, né da corner e così al 45’ il parziale è ancora a favore dei padroni di casa.

LA RIPRESA – Iacolino riparte con due cambi: Zazzi e Careccia prendono il posto di Arca e Battistello. A fare la gara è però la Folgore che all’8’ raddoppia con Burato. Tiro dalla bandierina di Peluso, la palla sfila al limite dell’area dove il centrocampista di casa lascia partire un destro potente che batte Frigione. Il Varese non reagisce e al 19’ trova anche il 3-0 con Moretti che va in rete direttamente da punizione. Al 22’ la Folgore Caratese rimane in dieci: Drovetti e Monacizzo vanno a contatto, l’arbitro ammonisce entrambi ma il brianzolo era già ammonito e si becca il cartellino rosso. Nonostante la superiorità numerica però il Varese non riesce a sviluppare gioco e si fa vedere solo per un paio di punizioni di Molinari dopo la mezzora, la prima parata da Rainero, la seconda di poco alta. Al 37’ però Repossi riapre la sfida raccogliendo una corta respinta della difesa di casa e siglando il 3-1 con un destro potente dal limite. Un minuto dopo arrica anche il 3-2 con Molinari, che segna di testa su bel cross di Lercara. Il finale si scalda e al 40’ Molinari, servito in verticale da Repossi, sfiora la traversa con un tocco al volo di esterno destro. Nel finale i padroni di casa si chiude e riesce a difendere il vantaggio e portarsi a casa la vittoria.

TABELLINO

Folgore Caratese – Varese 3-2 (1-0)

Marcatori: all’8’ pt Peluso (FC), all’8’ st Burato (FC), al 19’ st Moretti (FC), al 37’ st Repossi (V), al 38’ st Molinari (V).

Folgore Caratese (4-3-3): Rainero; Bianco, Monticone, Tos, Derosa; Drovetti, Burato, Rivaldinho (dal 43’ st Marconi); Antonucci (dal 25’ st Ciko), Moretti (dal 33’ st Vingiano), Peluso (dal 42’ st Castellani). A disposizione: Varesio, Ngom, Corioni, Bonanni, Cattaneo. All.: Siciliano.

Varese (4-4-1-1): Frigione; Fratus, Simonetto (dal 25’ st Bruzzone), Ferri, Arca (dal 1’ st Careccia); Repossi, Palazzolo (dal 28’ st Lercara), Monacizzo, Battistello (dal 1’ st Zazzi); Rolando; Molinari. A disposizione: Bizzi, Magrin, Rudi, Melesi, Granzotto. All.: Iacolino.

Arbitro: sig. Vingo di Pisa (Camoni e Mangoni).

Note: giornata serena, terreno in discrete condizioni; Calci d’angolo 4-8; Ammoniti: Drovetti, Bianco per la Folgore Caratese; Palazzolo, Ferri, Monacizzo, Fratus per il Varese. Espulso al 22’ st Drovetti (FC) per doppia ammonizione. Recupero: 0’ + 4’.