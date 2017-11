Il Varese vuole ritrovare la vittoria

Il Varese arriva da due pareggi contro Olginatese e Borgosesia. Due “X” stretti per la squadra di Salvatore Iacolino. Prestazioni positive che hanno però portato solo due punti. Anche per questo i biancorossi dovranno cercare di strappare la posta piena da Carate Brianza, dove saranno impegnati – ospiti della Folgore Caratese – domenica 19 novembre alle ore 14.30.

Squadra quasi al completo per il tecnico biancorosso, con l’unica defezione di Christian Longobardi. Per sbancare il “XXV aprile” di Carate ci si affiderà alla ritrovata vena realizzativa di bomber Hernan Molinari – 4 reti nelle ultime 4 gare – e sugli strappi di Andrea Repossi, che ha smaltito la noia fisica.

Il Varese sembra aver trovato il giusto equilibrio con il 4-3-2-1 con Repossi e Rolando alle spalle di Molinari. In difesa Simonetto sta offrendo buone prestazioni al fianco di Ferri, mentre il centrocampo ha trovato le giuste dinamiche con Palazzolo libero di inserirsi da mezzala, Monacizzo a protezione della retroguardia e uno tra Zazzi e Battistello per portare vivacità e giocate per l’attacco. Ma ora, come detto, servono i tre punti.

La Folgore Caratese è con 21 punti sopra di due lunghezze rispetto al Varese. La squadra di mister Siciliano – vincitore due anni fa del campionato con lo Sporting Bellinzago – ha diversi ex biancorossi in rosa, a partire dal secondo allenatore, Carlo Prelli. In campo scenderanno il difensore Claudio Bonanni, il centrocampista Umberto Vingiano e l’attaccante Simone Moretti, che proprio l’anno scorso fu protagonista della sfida al “XXV aprile” con un gol nella vittoria 2-0 del Varese.

La diretta di VareseNews è già iniziata (link). Potrete commentare in diretta e interagire con gli hashtag #direttavn e #folgorecaratesevarese via Instagram e Twitter.