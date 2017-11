VareseNews e vent’anni di foto

Se parlassimo di bianco e nero, vi prenderemmo in giro: le nostre foto sono sempre state a colori, salvo qualche rara eccezione artistica.

Siamo nati vent’anni fa, quando magari con le fotocamere digitali – vere e proprie bombe a mano tascabili – si riuscivano a realizzare dieci, quindici scatti e poi basta, staccavi quell’enorme “wafer” che era la memoria, e aspettavi tranquillo che il pc le importasse.

In tanti anni, siamo passati da obiettivi più o meno blasonati: dalle foto di gruppo alla bell’e meglio a quelle di una professionista del calibro di Isabel Lima, che ci ha regalato più di un momento da incorniciare.

La redazione possiede scatti realizzati in posti improbabili: in montagna fuori da una baita, all’esterno di un ristorante tanti tanti anni fa, a quelle più recenti, per modo di dire, vedi il 2007 per i 10 anni del giornale.

Foto di feste, iniziative e cene, anche quelle di Natale, ne abbiamo molte. Poi sono arrivati i telefoni, i social, che hanno da un pezzo mandato in pensione non solo i rullini, ma anche le vecchie digitali.

E ogni volta che si “posta” uno scatto su Facebook, vai di amarcord. E poi l’ultima, la grande impresa al Sacro Monte con il 20 gigante sotto la terrazza del Mosè.

Ma c’è forse una foto, tra quelle realizzate e ora introvabile, che ha segnato la storia di Vresenews. Si tratta di uno scatto realizzato a Londra dove è ripresa buona parte della redazione di allora in trasferta nella capitale inglese, sarà stato il 2000, o il 2001.

In una bella giornata di sole, proprio come quella di oggi, qualcuno immortalò un gruppo di giornalisti quasi in erba, tutti con lo sguardo indirizzato verso una direzione. Chissà cosa c’era da vedere. Forse una strada, che ci ha portati fin qui.

Per questo “VentiDiNoi” la serata di giovedì 16 novembre alle Ville Ponti sarà un’occasione per parlare dei nostri vent’anni e magari salterà fuori qualche “inedito” da condividere con amici e lettori.

#VentiDiNoi

16 novembre 2017 20.30-23.00 Sala Napoleonica Ville Ponti, Piazza Litta, 2 Varese