Varesenews in cattedra al liceo Tosi

È iniziata l’esperienza di ASL di Varesenews al liceo Tosi di Busto Arsizio. In questo articolo, la prima giornata come è stata vissuta dai ragazzi

Liceo Scientifico Arturo Tosi, primo pomeriggio del 21 novembre 2017, Marco Corso, giornalista di Varesenews, uno tra i più “antichi” quotidiani on-line d’Italia, tiene la prima lezione di scrittura giornalistica per il web agli studenti della classe 3F, impegnati da quest’anno nell’attività d’alternanza scuola-lavoro.

Un progetto d’Impresa Formativa Simulata, per utilizzare il termine esatto, all’insegna della scrittura e della comunicazione 3.0 sul web, che attiverà gli interessi degli studenti attorno a tematiche varie e interdisciplinari e perché no, anche su temi legati alla vita della scuola e del territorio circostante.

Gli studenti, sotto la guida esperta del giornalista di Varesenews e della sua collega, Alessandra Toni, impareranno a scrivere per il web, caricando su un blog appositamente attivato “da” e “per” loro articoli, video, video-interviste, e altra documentazione.

La prima lezione ha fatto chiarezza sulle 12 regole della scrittura per il web, una scrittura veloce, dinamica, flessibile, pronta a stare al passo con la velocità della vita contemporanea, capace di catturare l’attenzione momentanea del lettore comunicando subito il cuore della notizia senza mai rinunciare a correttezza e chiarezza formale, sincerità e attendibilità della comunicazione.

«Verificare la veridicità delle notizie è un dovere deontologico e professionale» ricorda il giornalista, che per l’occasione è salito in cattedra con la gioia e l’emozione di ritornare nel medesimo Istituto nel quale ha frequentato la scuola superiore in veste di docente e professionista della comunicazione. «Appena diplomato», ha raccontato ai ragazzi della classe «avevo capito che la comunicazione era un mio interesse prevalente, ho iniziato a lavorare presso Varesenews e intanto frequentavo la facoltà di Scienze Politiche a Milano. Mi sono specializzato nel frattempo in videogiornalismo seguendo un corso nel settore e tutto questo ora è diventato il mio mestiere».

Il lavoro proseguirà con altri quattro incontri, alternando lezioni teoriche e pratiche di scrittura, videoscrittura, attivazione blog e caricamento dati, video e informazioni. Seguiranno aggiornamenti!