Varesina, il ritorno di Spilli: sarà direttore tecnico

Il rapporto tra la Varesina e Marco Spilli, lo hanno sempre detto anche i diretti interessati, va al di là del recente esonero dalla panchina della prima squadra rossoblu avvenuto lo scorso 27 settembre.

L’ex mister del sodalizio basato tra Castiglione Olona e Venegono Superiore infatti, torna da oggi nei ranghi del club: lo comunica la Varesina stessa, che ha conferito al 47enne allenatore toscano l’incarico di Direttore Tecnico.

«Marco – spiega la società in un comunicato – ha già ricoperto questo ruolo in passato e sarà una figura verticale, punto di riferimento sia per la prima squadra che per le formazioni del nostro settore giovanile. Lo riteniamo una figura fondamentale, per la sua preparazione e per il suo attaccamento ai nostri colori, dimostrati con passione nel corso di questi anni, dove si è sempre contraddistinto per la sua professionalità».

Parole sacrosante, anche se la situazione vista da fuori è per lo meno curiosa: Spilli di fatto va a insediarsi in un ruolo dirigenziale che sta al di sopra anche di chi lo ha sostituito sulla panchina, Alessandro Marzio, che sta proseguendo il lavoro con ottimi risultati dal punto di vista sportivo. La Varesina è infatti è decima nel girone A di Serie D con 20 punti, uno in più del Varese, ed è più vicina ai playoff rispetto ai playout.