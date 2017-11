Vedono i carabinieri e abbandonano armi e droga nel bosco

La pattuglia mette in fuga i pusher che, per la fretta, “dimenticano” la droga e le armi nel bosco dello spaccio. I carabinieri della Compagnia di Saronno, infatti, questa mattina (mercoledì) sono riusciti a sequestrare 1,5 kg di hashish e 150 grammi di cocaina.

Lo zaino con le sostanze stupefacenti era stato abbandonato nel bosco insieme ad un machete, marchio di fabbrica degli spacciatori che infestano i boschi del Basso Varesotto.

Il blitz è scattato dopo che i militari in pattuglia in via IV Novembre hanno notato alcuni clienti avvicinarsi alla zona boschiva con l’auto.

Gli uomini dell’Arma hanno subito avviato le indagini per risalire ai proprietari dello zaino anche grazie ai numerosi elementi lasciati sul posto.