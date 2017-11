“Vendesi”, ma il cartello non è della Franz Isella

Il cartello “Vendesi” comparso sulla recinzione della Franz Isella spa non riguarda l’azienda metalmeccanica di Casciago, ma un capannone che si trova all’interno del suo terreno. Dopo l’inchiesta per frode fiscale che ha travolto la capogruppo Casti Group e il suo patron Gianfranco Castiglioni, la Franz Isella si trova in amministrazione straordinaria e per la sua vendita occorre un bando di gara.

Specializzata nella produzione di container e prefabbricati per le piattaforme petrolifere e per i siti di estrazione mineraria in tutto il mondo, l’azienda di Casciago è considerata un’eccellenza del settore. Prima dei guai giudiziari della proprietà dava lavoro a 52 persone – attualmente sono rimasti in 30 – e fatturava 20 milioni di euro, in buona parte prodotti dalle esportazioni in Russia e Centroamerica.

Le sorti della Franz Isella spa sono state affidate a tre commissari di nomina ministeriale che hanno il compito di traghettarla verso una nuova proprietà, ammesso che ci sia ancora qualcuno interessato a comprarla. «Noi auspichiamo che ci sia e che si apra al più presto un nuovo bando di gara – spiega Flavio Cervellino della Fim Cisl dei Laghi -. Mantenere la Franz Isella sul nostro territorio è importante perché questa azienda ha sempre espresso un buon know-how e una manodopera altamente qualificata. Non bisogna aspettare troppo perché dopo due anni e mezzo di amministrazione straordinaria i lavoratori hanno voglia di riprendere a lavorare a pieno regime».

TUTTE LE NOTIZIE SU CASTI GROUP