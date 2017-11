Il venegonese Roberto Castelli maestro di “battuta al coltello”

Per il secondo anno consecutivo il “Campionato di battuta al coltello” organizzato alla “Fera dij pocio e dij bigat” di Trinità (in provincia di Cuneo) è stato vinto dal venegonese Roberto Castelli della Macelleria Consonni di Venegono Inferiore.

Castelli, come gli altri nove concorrenti, ha “affrontato” un pezzo di coscia di vitello intera (rigorosamente di razza piemontese) munito unicamente di coltello, riuscendo a preparare in soli tre minuti e 4 secondi un chilo e mezzo di carne cruda perfettamente tritata.

Una giuria di esperti ha cronometrato i tempi e assaggiato i risultati, premiando velocità d’esecuzione, qualità, bellezza e preparazione.

La nota macelleria venegonese ha conquistato anche il premio per la “battuta più bella”, dunque per la presentazione, mentre il premio per la “battuta più gustosa” è andato alla macelleria Boetti di Mondovì.