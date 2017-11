Venerdì neve ovunque, “5 centimetri sotto i 600 metri”

La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia sulla base delle previsioni meteorologiche

emesse da Arpa-Smr, ha emesso una comunicazione di ordinaria criticità (codice giallo) per rischio neve a partire dalle ore 14 di domani, venerdi’ 1 dicembre, su tutto il territorio regionale.

RISCHIO VENTO FORTE – Contemporaneamente, la Sala operativa segnala codice giallo per rischio vento forte sulle zone

omogenee IM-09 (Nodo Idraulico di Milano, province Como, Lecco, Monza Brianza, Milano e Varese), IM-10 (Pianura centrale,

province di Bergamo, Cremona, Lecco, Lodi, Monza e Brianza e Milano), IM-11 (Alta Pianura centrale, province Bergamo,

Brescia, Cremona e Mantova), IM-12 (Bassa pianura occidentale, province di Cremona, Lodi, Milano e Pavia), IM-13 (Bassa pianura orientale, province Cremona e Mantova) e IM-14 (Appennino pavese, provincia di Pavia).

IL METEO – «Le precipitazioni inizieranno a partire dal mattino di domani 1 dicembre – ha spiegato l’assessore Bordonali – e si estenderanno dai settori alpini alla pianura. Tra il pomeriggio e la sera, saranno insistenti sui settori occidentali, e meno interessata sarà la fascia alpina più settentrionale. La quota neve si attesterà intorno ai 500 metri e sarà in diminuzione nel corso della mattinata. Dal pomeriggio-sera neve fino al suolo quasi ovunque, salvo su basso mantovano dove permarra’ pioggia o pioggia mista a neve. Accumuli nevosi previsti nelle 24 ore di domani: sotto i 600 metri attorno ai 5 cm, al più su Pavese localmente attorno ai 10 cm; tra i 600 e i 1200 metri accumuli attorno ai 10-15 cm.

Nella notte e fino al primo mattino di sabato 2 dicembre deboli precipitazioni, nevose fino a quote di pianura ed in esaurimento

nelle prime ore pomeridiane. Sono possibili anche gelate notturne diffuse su tutto il territorio».

DIFFICOLTA’ PER VIABILITA’ E TRASPORTI – Le problematiche principali per rischio neve potrebbero essere legate soprattutto a difficoltà e rallentamenti del traffico stradale e ferroviario, oltre le quote segnalate.

Seppur i quantitativi di neve prevista al suolo siano contenuti, non si esclude la possibile formazione di ghiaccio.

Si chiede pertanto ai sistemi locali di protezione civile di porsi in una fase operativa di attenzione, cioè di predisporre

il sistema locale alla pronta attivazione di azioni di contrasto, congruenti a quanto previsto nella pianificazione di

emergenza, per la sicurezza della circolazione del traffico sulle strade e la riduzione dei rischi connessi.

INDICAZIONI OPERATIVE – La Sala operativa chiede di segnalare con tempestività eventuali criticità che dovessero presentarsi sul proprio territorio in conseguenza del verificarsi dei fenomeni previsti, telefonando al numero verde della

Sala Operativa di Protezione Civile regionale: 800.061.160 o via mail all’indirizzo cfmr@protezionecivile.regione.lombardia.it .