Da venerdì riprende la circolazione dei diesel Euro4

Dopo alcuni giorni consecutivi di limiti contenuti entro i 50 microgrammi per metro cubo delle polveri sottili Pm10 nell’area metropolitana di Milano, la Regione Lombardia ha sospeso il blocco emergenziale e temporaneo per i veicoli più inquinanti, anche Euro 4 diesel, a partire da domani, venerdì 1 dicembre.

Resta attivo, invece, il provvedimento Area C che vieta in modo permanente l’ingresso ai veicoli diesel Euro 0, 1, 2, 3 ed Euro 4 senza Fap classificati “diesel leggeri” nell’area delimitata dalla Cerchia dei Bastioni.

“Il Comune di Milano è in prima linea per il contenimento delle emissioni di polveri sottili – dichiara Marco Granelli assessore alla Mobilità e Ambiente. – Negli ultimi mesi abbiamo messo a disposizione dei cittadini 2,6 milioni di contributi per il cambio delle caldaie nelle abitazioni e l’installazione dei filtri antiparticolato. Inoltre stiamo lavorando alla Low Emission Zone con l’obiettivo, progressivamente, di rendere Milano un’area senza veicoli diesel nel 2030 e allo sviluppo della rete di trasporto pubblico anche oltre i confini cittadini”.

Per conoscere i livelli di inquinanti nell’aria è possibile consultare questo sito .