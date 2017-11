Vent’anni in buona compagnia

Un ragazzo di vent’anni, di solito, di amici ne comincia ad avere un bel po’.

Lo stesso siamo noi di Varesenrws che per festeggiare la prima delle tre ricche serate di questa speciale edizione di GlocalNews abbiamo scelto dei compagni di viaggio speciali.

Elmec, Tigros, Bticino, Lindt, Zamberletti, sono solo alcune delle realtà che sotto le più diverse sfumature ci hanno accompagnati in questi due decenni di giornale, attori che si racconteranno, ma soprattutto ci racconteranno in una serata speciale.

Non è facile scegliere gli amici coi quali intraprendere un pezzo di strada, ma noi ci siamo riusciti investendo sulle eccellenze del nostro territorio, che hanno saputo vicendevolmente contagiarsi.

Come il caso di Bashkim Sejdiu, il 33enne imprenditore di Varese di origine albanese, che ha inventato una app per il telefonino, Infostranieri, capace di fornire tutte le informazioni burocratiche, in dieci lingue, utili agli stranieri.

Di recente Bashkim, che si è laureato all’università dell’Insubria di Varese, ha vinto un premio perché ha realizzato una sezione della applicazione, in collaborazione con la Ats Milano, che aiuta a ricordare le campagne di vaccinazioni.

Sentite cosa dice: «L’integrazione è fatta anche di conoscenze – ha spiegato in una recente intervista a Varesenews Bashkim Sejdiu, tra i testimonial della serata #VentiDiNoi, il prossimo 16 novembre a Ville Ponti – e in genere gli stranieri si affidano al capo della loro comunità. Se però uno straniero dipende dal capo comunità per risolvere i problemi burocratici, non ha la possibilità di allargare i propri orizzonti. Con la app uno straniero diventa autonomo, non si deve affidare a nessuno». Una storia che vale la pena di raccontare e di ricordare.

Perché anche Varesenews, all’inizio del suo viaggio era, a modo suo, straniera.

Non solo per le origini dei fondatori – Viterbo e la Lucania – ma anche per via di uno strumento che stava affacciandosi al mondo per la prima volta.

E i compagni di viaggio, cresciuti di anno in anno, sono stati proprio i lettori, assieme ai quali sarà un piacere condividere la serata di giovedì prossimo alle Ville Ponti, al termine della quale ci mangeremo tutti assieme una fetta di torta, come in ogni compleanno che si rispetti.

#VentiDiNoi

16 novembre 2017 20.30-23.00 Sala Napoleonica Ville Ponti, Piazza Litta, 2 Varese