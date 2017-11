Vento forte, vigili del fuoco al lavoro

È stata una notte di grande lavoro per i vigili del fuoco della provincia di Varese, impegnati nel taglio piante per il forte vengo che da ieri sera, domenica, soffia su tutto il territorio varesino (immagine di repertorio).

Alle 7.30 di questa mattina dal comando di Varese segnalano almeno una quindicina di interventi, alcuni dei quali ancora in atto, per evadere le richieste pervenute al Comando.

In particolare, particolarmente colpita la zona nord, fatta eccezione per un paio di interventi, a Busto Arsizio e Samarate.

Per il resto si segnalano uscite a Maccagno, Somma Lombardo e Varese, nella zona della Schiranna.

Si è trattato di interventi che in alcuni casi hanno permesso al personale, con scale e motoseghe, di liberare anche tratti di strade che altrimenti sarebbero risultati non percorribili per via dei rami.

Altri interventi, nel prosieguo della mattinata si segnalano anche a Galliate Lombardo e Albizzate.

CODICE ARANCIO – Rientra anche la Provincia di Varese nell’annuncio di moderata criticità diramato ieri dalla Protezione civile regionale. Nella scala colore da verde a rosso, il codice arancio è il penultimo. Il rischio è quello di vento molto forte.

METEO – Il Centro geofisico prealpino prevede vento forte per l’intera giornata di oggi, lunedì 13 novembre, con “favonio su area Pedemontana”.

(aggiornamento alle ore 8.00 di lunedì 13 novembre)