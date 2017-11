Il Verbano difende il primo posto

In Eccellenza il Verbano cercherà di difendere il primo posto dalle agguerrite inseguitrici, in Promozione la Castanese proverà a tenere il distacco invariato. Tutti in campo domenica 12 novembre alle ore 14.30.

ECCELLENZA

La capolista Verbano aspetta a Besozzo il Gaggiano per provare a tenersi stretto il primo posto in classifica. Alle spalle dei rossoneri ci sarà il big match di giornata tra Busto 81 e Arconatese, mentre il Legnano al “Mari” se la vedrà contro l’Fbc Saronno. Il Sancolombano vuole rimanere nelle zone nobili della graduatoria, ma dovrà uscire indenne dall’Accademia Pavese, riposo invece per il Lomellina. Sfide esterne per la Sestese, a Lodi contro il Cavenago Fanfulla, e per l’Union Cassano a Fenegrò. Proverà invece a sfruttare il fattore campo la Castellanzese contro il Calvairate. Chiude il quadro di giornata la sfida tra Vigevano e Alcione.

CLASSIFICA: Verbano 22; Busto 81 21; Ardor Lazzate, Sancolombano 19; Cavenago Fanfulla, Legnano 18, Alcione 16; Lomellina 13; Vigevano 11; Union Cassano, Castellanzese, Gaggiano, Sestese, Fenegrò, Accademia Pavese 10; Calvairate 8; Saronno 7.

PROMOZIONE

La Castanese andrà a Bresso con l’intento di strappare altri tre punti per tenere invariato il margine di vantaggio. Sfida delicata per la Rhodense in casa della Base 96, a Morazzone invece lo scontro diretto tra i ragazzi di mister Dallo e l’Uboldese. La Vergiatese proverà a sfruttare il campo di casa contro la Belfortese, la Besnatese ospiterà invece il Brebbia. L’Olimpia vorrà ritrovare la via della vittoria a Solaro, il Gavirate andrà invece a Lentate. Turno di riposo per la Guanzatese, il Cob 91 farà visita al Portichetto.