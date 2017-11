Verso Avellino-Varese: Sidigas bene in coppa

Domenica 12 novembre la Openjobmetis giocherà a mezzogiorno in trasferta, al PalaDelMauro di Avellino, per il settimo turno di Serie A. Nessun problema particolare nel corso della settimana per Attilio Caja, salvo un po’ di influenza che ha infastidito Damian Hollis, il quale non è comunque in dubbio per il viaggio in Irpinia.

Intanto la Sidigas di coach Sacripanti ha giocato e vinto in Champions League nella serata di mercoledì: Avellino ha battuto i cechi del Nimburk con il netto punteggio di 80-63, al termine di un match condotto con buona autorità lungo tutto l’arco dei 40′.

Ottime le prove di Jason Rich (foto da BasketballCL), autore di 23 punti con 9/13 dal campo e di Dez Wells (domenica incrocerà sul parquet l’omonimo Cameron) che ne ha segnati 19. La Sidigas ha giocato senza l’uruguaiano Fitipaldo, uno degli acquisti più importanti dell’estate, a causa di un infortunio al pollice destro per il quale è stato operato: il play salterà la sfida con la Openjobmetis e starà fuori per circa 40 giorni. Invece, sotto canestro, i “lupi” hanno già fatto esordire sia in Italia sia in Europa il veterano Ben Ortner preso per fare fronte alla lunga assenza di Fesenko.

Grazie alla vittoria su Nimburk, la Sidigas si è confermata al terzo posto del Girone D di Champions League (3 vinte, 2 perse) alle spalle di Besiktas e Nanterre.

Intanto Pallacanestro Varese ha lanciato un mini abbonamento (chiamato “Fall Pack”) per le due prossime partite interne contro Sassari (19 novembre) e Capo d’Orlando (10 dicembre), già disponibile nei tradizionali punti vendita dei biglietti (Triple, Giuliani&Laudi, Store del palazzetto e online). I prezzi interi per due partite vanno dai 25 euro di curva e galleria ai 40 di tribuna silver fino ai 60 di tribuna gold; sconti per under 18, under 24 e over 65 (QUI tutte le info).