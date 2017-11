Verso un’infrastruttura 4.0: Elmec inaugura il primo HPE Innolab di Varese

Foto varie

Nell’ambito del festival Glocalnews, Elmec inaugura il primo HPE Innovation Lab di Varese e per l’occasione organizzerà una tavola rotonda sulle tecnologie e i servizi che nell’ambito dell’Industry 4.0 abiliteranno le aziende del territorio alla gestione più agile, veloce ed efficace dei propri sistemi. In particolare si parlerà di come le PMI non possano prescindere da piattaforme avanzate per la gestione di questi dati come SAP HANA e di quali sono i servizi gestiti in grado di supportare questo cambiamento. L’appuntamento è previsto per venerdì 17 novembre dalle 10:30 alle 12:30 presso la sede di via Campo di Maggio 45-47 a Brunello, Varese.

L’incontro è aperto ai giornalisti che possono partecipare pre-registrandosi a questo link o compilando il form sottostante.

I dati di un’azienda sono il patrimonio di decenni di attività, al pari dei brevetti o dei processi produttivi. Per innovare oggi è necessaria un’infrastruttura in grado di trasformare questi dati in vantaggio competitivo, accelerando i processi, rendendo le informazioni disponibili sempre e ovunque.

Elmec Informatica con Hewlett Packard Enterprise, partner tecnologico storico dell’azienda, apre le porte del proprio Data Center per scoprire quali sono le tecnologie e i servizi che nei prossimi anni abiliteranno le aziende del territorio alla gestione più agile, veloce ed efficace dei propri sistemi.

Tutto ciò è possibile grazie all’investimento di una multinazionale come HPE che con Elmec ha realizzato il primo HPE Innovation Lab della Provincia di Varese che sarà inaugurato per l’occasione durante l’incontro.

All’inaugurazione sarà presente Stefano Venturi, Corporate VP e Amministratore Delegato Hewlett Packard Enterprise in Italia che illustrerà la visione strategica di HPE e di iniziative come queste che si identificano fortemente con il territorio e l’alto livello di specializzazione che i partner HPE sono in grado di portare ai loro clienti. A dare il benvenuto sarà Rinaldo Ballerio, Presidente di Elmec Informatica. Terranno invece il talk show sul tema Marco Lucchina, CTO e Business Director, Elmec Informatica; Paolo Delgrosso - Indirect, SMB and Service Provider Sales Director EG, Hewlett Packard Enterprise; Antonio Bartesaghi – Amministratore Delegato Gruppo OMET. Modera l’incontro Elena Ferrari, professore ordinario di Informatica all’Università degli Studi dell’Insubria.

