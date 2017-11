Vetri in frantumi dentro ai box, “razzia” nelle auto a Sciarè

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Gallarate hanno arrestato in flagranza di reato un trentunenne cittadino marocchino classe 1986, pregiudicato per reati contro il patrimonio, che, nel corso della nottata, è stato sorpreso a rubare effetti personali dall’interno di alcune autovetture parcheggiate all’interno dei garage di via Cattaneo, nel rione di Sciarè.

Due equipaggi, impegnati in servizio di controllo del territorio, sono stati allertati dalla segnalazione di una persona che si muoveva con fare sospetto vicino ad alcune biciclette legate nella rastrelliera adibita a parcheggio sul retro della stazione.

Giunti in posto i militari non hanno intercettato il sospetto, ma hanno continuato il pattugliamento. Nei pressi di un condominio di via Cattaneo, hanno notato alcuni box con le basculanti alzate. Il rumore di vetri rotti che veniva ha fatto il resto: i militari hanno circondato la zona e hanno intercettato un individuo con giacca a vento scura e cappuccio calzato, che frettolosamente usciva dal portoncino dell’androne del palazzo. L’uomo ha cercato di disfarsi dei guanti bianchi indossati e di scappare, ma è stato rapidamente immobilizzato.

All’interno della giacca a vento aveva un martello di emergenza, utilizzato in questo caso per rompere i vetri di due autovetture. La refurtiva? Un dispositivo i pod, una chiavetta usb, cavi per la ricarica dei cellulari e lampadine a led per biciclette. L’immediata verifica dei garage ha poi permesso di accertare la presenza di due autovetture con un vetro laterale in frantumi. Il 31enne sarà processato per direttissima.