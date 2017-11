Il vicecommisario Enea Zottìa è tornato. In libreria con Marco Polillo

Appuntamento in libreria per sabato 2 dicembre, alle 16. Lo spazio di via Labiena 10, ospita lo scrittore Marco Polillo che presenterà il libro “Chi vuole uccidere Fred il Tacchino?”. Con lui la giornalista Ambretta Sampietro.

Marco Polillo è nato a Milano, è stato direttore generale di Rizzoli e Mondadori, e da anni si occupa della casa editrice che porta il suo nome. È stato anche presidente dell’Associazione Italiana Editori. Ha pubblicato una serie di libri che vedono con protagonista il vicecommisario Enea Zottìa (Corpo morto, Il pontile sul lago, Villa Tre Pini e Il convento sull’isola) e quest’ultimo libro lo vede ancora come protagonista. Si tratta di un giallo ambientato sul lago d’Orta, è molto buffo e per tutte le età.

La storia

Certe giornate partono talmente storte che solo un miracolo potrebbe raddrizzarle. Anche se è la mattina di Natale, e nella villa della padrona Giulia sul lago d’Orta fervono i preparativi per l’apertura dei regali e l’imminente cenone, Gatto, il fedele micio del vicecommissario Enea Zottìa, è nervoso: cosa ci fanno quelle palline colorate appese allo strano albero accanto alla sua cuccia? Che razza di dispetto è questo, non permettergli di giocarci? Ma soprattutto: chi gli ha nascosto la ciotolina dove ora, appena sveglio, vorrebbe fare colazione? Una seccatura dietro l’altra per Gatto, anche se, deve ammetterlo, la villa è davvero incantevole e la compagnia non è poi così male: Giampaolo, il cane color fango sempre impegnato a rotolarsi nelle pozzanghere, Sappo, il felino più saggio del circondario, con mille cicatrici e avventure da raccontare, e poi Fred, il leggendario Tacchino che per la sua bellezza è diventato animale da compagnia e che dovrebbe partecipare alla serata di festa. Qualcuno però vuole fargli del male, e potrebbe trattarsi proprio di chi ha ordito la sparizione della ciotolina di Gatto. Ma questi sono misteri che solo chi ha nove vite e un coraggio di gran lunga superiore alla propria taglia può risolvere.