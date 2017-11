Il difensore: «Vicesindaco e assessore estranee al caso Petra»

Sulla convenzione con la Petra Immobiliare, una si era astenuta, l’altra aveva espresso voto contrario. Perché coinvolgere nell’inchiesta anche l’attuale vicesindaco Grazia Donata Mina e l’assessore alla Cultura Valentina Boniotto con un avviso di garanzia?

Se lo chiede l’avvocato Gianfilippo Buccella, difensore di fiducia delle due esponenti di maggioranza, che all’epoca, però, sedevano sui banchi dell’opposizione e non si espressero a favore della convenzione.

Il difensore ha inviato una nota stampa per chiarire la posizione delle sue assistite: «Sono apparsi di recente sulla stampa articoli riguardanti l’indagine in corso avanti alla Procura della Repubblica di Varese in ordine alla vicenda relativa alla convenzione urbanistica intercorsa tra l’Amministrazione comunale di Lavena Ponte Tresa e la srl Petra Immobiliare, approvata con delibera del 30/10/2014 – scrive l’avvocato Buccella – Le mie assistite risultano indagate in tale procedimento per il reato di abuso d’ufficio insieme a tutti gli altri componenti del Consiglio comunale che approvarono tale delibera»-

«Tuttavia – prosegue il legale – occorre precisare e segnalare (come il sottoscritto difensore ha già provveduto a fare con opportuna memoria depositata agli atti del fascicolo di indagine) che le signore Mina e Boniotto non possono recare alcuna responsabilità in merito alla delibera consiliare oggetto di indagine, in quanto la vicesindaco Donata Mina si astenne e l’assessore Boniotto espresse voto contrario».

«E’ logico confidare, pertanto, nella rapida estromissione delle mie assistite dall’indagine in conrso – conclude la nota dell’avvocato – essendo le stesse del tutto estranee da qualsiasi ipotesi di responsabilità».