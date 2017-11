Vigili del fuoco e volontari super eroi nei disegni dei bambini

Incendio Campo dei Fiori: i disegni dei bambini

Come per noi adulti i giorni del grande incendio al Campo dei Fiori sono stati angoscianti e pieni di apprensione anche per i bambini. In molti hanno elaborato le loro paure con il linguaggio più immediato per loro: il disegno.

Galleria fotografica Incendio Campo dei Fiori: i disegni dei bambini 4 di 5

Pubblichiamo una piccola galleria di disegni che sono arrivati in redazione.

Se anche i vostri bimbi hanno voluto raccontare con matite e pennarelli la loro preoccupazione ma anche la loro ammirazione per i “super eroi” impegnati a combattere contro le fiamme, mandateci i loro disegni via mail a redazione@varesenews.it o sulla nostra pagina facebook