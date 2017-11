Vigili del Fuoco perlustrano il Ceresio in cerca di un capriolo

Alle ore 8,30 di questa mattina, sabato, i Vigili del Fuoco di Luino sono intervenuti sulle acque del lago di Lugano antistanti la SP 61 per soccorrere un capriolo finito in acqua. Alcuni passanti, infatti, avevano notato l’animale annaspare in acqua e hanno lanciato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti gli specialisti del soccorso acquatico con un gommone e, congiuntamente, da terra con una squadra di supporto.

Presumibilmente l’animale è riuscito a guadagnare la riva autonomamente, tuttavia gli operatori hanno effettuato una vasta perlustrazione sull’area sia da terra che dall’acqua.