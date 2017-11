Il villaggio di Babbo Natale prende forma a Venegono

Tradizionale mercatino di Natale a Venegono Inferiore domenica 26 novembre in collaborazione con le Associazioni e i commercianti del territorio.

Si snoderà per le vie del paese per tutta la giornata a partire dalle ore 10.00 con circa 80 espositori che metteranno in mostra oggettistica dedicata al Natale, regali, hobbistica e generi alimentari.

Il Villaggio di Babbo Natale avrà nuove attrazioni: grazie alla collaborazione di AGev, Coincidenze e Vivi Venegono nella nuova Piazza delle Associazioni troveranno posto 3 grandi giostre in legno, la Casa di Babbo Natale e le casette degli Elfi dove tutti i bambini potranno giocare con gli aiutanti di Babbo Natale, portare la loro letterina, partecipare ai laboratori natalizi….

Diversi gli appuntamenti previsti durante la giornata: alle ore 9.30 partenza da Via Mauceri della Corsa dei Babbi Natale, corsa-camminata a passo libero (3 o 8 km), iscrizione libera e gratuita aperta a tutti, gradito abbigliamento a tema; dalle ore 11.00 appuntamento con Cinzia e Serena dell’Asilo Nido di Venegono Inferiore che realizzeranno laboratori per i bimbi più piccoli; canti di Natale della Scuola Materna S. Francesco alle ore 11.45, dalle ore 14.00 i Colori del Sorriso organizzeranno intrattenimenti itineranti per tutti i bambini, dalle 14.45 spettacolo di giocoleria con Marco, mentre i ragazzi della Croce Rossa si dedicheranno a truccabimbi e palloncini. Durante il pomeriggio chi vorrà prendersi un po’ in giro potrà portarsi a casa la propria caricatura realizzata da un vero artista.

Il mercatino si chiuderà con il concerto coro gospel de “La Compagnia della Gru” in programma per le 17.15.

Immancabile il punto di ristoro dei commercianti ed il banco dei dolci con cioccolata e vin brulè, funzionanti per tutta la giornata.

L’atmosfera sarà resa più festosa dall’accensione delle nuove luminarie grazie all’iniziativa “IlluminiAMO il Natale” a cui hanno partecipato commercianti e associazioni e attività venegonesi.