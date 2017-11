Il Villaggio Sos Morosolo lancia la campagna social #nessunbambinosolo

Il 20 novembre è la Giornata mondiale dei Diritti dell’infanzia, e come di consueto l’associazione Sos Villaggi dei bambini è in prima linea anche in provincia di Varese, con il Villaggio Sos di Morosolo.

E infatti il Villaggio di Morosolo aderisce alla campagna #nessunbambinosolo, la mobilitazione sui social promossa a livello internazionale da Sos Children’s Villages International.

«Perché nessun bambino nasca per crescere da solo abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti – spiegano i responsabili dell’associazione- Chiediamo a chi vuole essere al fianco di questa importante campagna di “prestarci” il proprio profilo Facebook, Twitter o Tumblr. È molto semplice: entrando nel sito della campagna (cliccate qui) e seguendo le semplici istruzioni il 20 novembre verrà pubblicato in automatico sul profilo di chi aderisce un post di SOS Villaggi dei Bambini. Chi aderirà e coinvolgerò anche i suoi amici aiuterà a dire tutti insieme che nessun bambino nasce per crescere da solo».

Cliccando sul post si potrà inoltre vedere il video della campagna, un video in cui l’associazione ha chiesto ai bambini di prendere un cellulare e mostrare in che modo mamma e papà si prendono cura di loro: «I bambini di tutto il mondo hanno risposto e cliccando qui si potrà vedere una breve anteprima del video. La raccomandazione, però, è quella di non non condividerlo prima del 20 novembre.

«Aiutateci a spargere la voce – è l’invito degli organizzatori – Perché solo unendo le nostre voci il cambiamento diventa possibile!».