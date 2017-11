Il Villaggio SOS ospite del Natale a Porta Venezia

Dal 2 dicembre al 7 gennaio, i Giardini Indro Montanelli di Porta Venezia a Milano tornano ad animarsi di luci, suoni, colori e attrazioni con l’apertura del Villaggio delle Meraviglie, lo spettacolare parco a tema che nella metropoli lombarda segna ufficialmente l’ingresso nel clima delle festività natalizie.

Tra le tante novità ci sarà anche la partecipazione di SOS Villaggi dei Bambini.

Quest’anno, infatti, la manifestazione, giunta alla sua undicesima edizione, si presenta più scintillante e ricca che mai di attrazioni ludiche, spazi di animazione gratuiti e laboratori creativi rivolti a bambini, ragazzi e adulti.

Tra le novità, nella Casa di Babbo Natale in cui i bambini potranno visitare la fabbrica dei giocattoli – in cui saranno coinvolti per creare un piccolo gioco da portare a casa come ricordo e potranno imbucare le letterine per la richiesta dei doni – sarà presente SOS Villaggi dei Bambini a cui saranno devoluti i ricavati dell’asta benefica prevista per il 7 gennaio.

Anche quest’anno si rinnova la presenza della pista indoor di pattinaggio sul ghiaccio che, con i suoi 100 metri, si conferma la pista più lunga di Milano e del Nord Italia, coperta e riscaldata, offrendo un’occasione straordinaria per avvicinare persone di tutte le età a questa pratica sportiva socializzante. All’interno della pista sarà delimitata un’area baby dedicata ai più piccoli fino ai sei anni d’età.

Inoltre, le giornate nel Villaggio delle Meraviglie saranno animate da momenti dedicati al puro divertimento grazie anche alle attrazioni a tema natalizio come il percorso su rotaie delle Slitte Pazze di Babbo Natale, la slitta volante di Babbo Natale, il percorso sui binari “Viaggio al Polo Nord”, l’arrampicata e il percorso magico degli elfi.

E dopo tante emozioni e movimento sarà ancora più gradita la sosta golosa offerta dalle deliziose Casette di somministrazione dei dolciumi in puro stile Fantasy Christmas. E per tutto il periodo di apertura, inoltre, negli spazi del Villaggio saranno programmate numerose attività interattive, show musicali e di magia e laboratori creativi per grandi e piccini.