Violetta e Alfredo i più amati dai varesini

È andata in scena al Teatro Apollonio di Varese, l’opera in tre atti di Giuseppe Verdi “La Traviata”. All’inizio, e prima che si svolgano gli e venti stessi dell’Opera – che fu la ventesima di Verdi – l’Orchestra ha ben eseguito il Preludio, con i tre temi che, a ritroso, ripercorrono l’interra opera. Dal primo, intenso e drammatico, che verrà poi ripreso nel terzo atto con Violetta malata e morente; al secondo, che verrà ripreso al secondo atto, nel famoso “Amami Alfredo”.

Il preludio stesso, farebbe un ritratto musicale di Violetta (interpretata dalla soprano Alina Godunov) che è sia una donna/cortigiana spensierata, che una donna innamorata che si sacrifica per amore.

Le scene sono state quasi completamente rispettate, ad eccezione – forse non così necessaria nel complesso dell’opera – della casa di campagna prevista nella scena prima del secondo atto. Mentre c’è stato un qui pro quo nel cambio di scena previsto tra la scena ottava e nona, sempre del secondo atto. Dove, l’accendersi delle luci è stato erroneamente interpretato dal pubblico come una conclusione dell’atto stesso.

Germont padre ed Alfredo sono stati sostituiti rispetto ai cantanti previsti. La soprano ha dato il meglio di sè, proprio nella non facile aria che lei canta sola, nella scena quinta del finale del primo atto. Germont padre (baritono) ha particolarmente colpito la platea nel suo passionale e dolorante assolo nella scena ottava, dell’atto secondo, “Di Provenza il mar il suol”, premiato con un lungo applauso. Molto commovente il finale, nel duetto tra Violetta e Alfredo. Per l’occasione, è stato attivato in provincia un bus gratuito, che porta fino al teatro.