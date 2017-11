Visioni di futuro: treni, ambiente e turismo cambieranno Varese e il suo territorio

Foto varie

Guidare meno l’auto e fare il bagno a Porto Ceresio. Arrivare a scuola in treno o al lavoro in battello. Pedalare in sicurezza tra boschi e lago ma allo stesso tempo essere al centro della rete di collegamenti che da Varese porta all’Europa.

Sogni? Secondo noi visioni. Visioni di un futuro prossimo che si sta realizzando e che vi vogliamo raccontare insieme ai protagonisti di un cambiamento che segnerà profondamente il territorio varesino, ma non solo.

Venerdì 17 novembre – alle 21 alle Ville Ponti – Glocal, il festival del Giornalismo digitale, punta i riflettori sul futuro.

Quali futuri immaginiamo per le nostre città e i nostri comuni? Come sarà la vita a Milano e a Varese , in Valceresio e a Lugano? Un appuntamento con voci globali e locali per discutere delle prospettive che riguardano la vita dei nostri territori tra progetti, connessioni, comunicazione, infrastrutture, internet e utopie possibili. Si parlerà del futuro di Milano, ma anche di quello di Varese e del suo territorio. Si farà il punto su un progetto che entrerà in funzione esattamente un mese dopo la serata e che sarà una porta sull’Europa: la ferrovia Arcisate-Stabio e la sua diramazione verso Porto Ceresio.

Tanti i relatori: tra gli altri Roberto Maroni, presidente di Regione Lombardia; Davide Milani, presidente Fondazione Ente dello spettacolo e responsabile della comunicazione della Diocesi di Milano; Aldo Bonomi, sociologo; Luca Spada, presidente e amministratore delegato di EOLO, Davide Marconi, di Planidea SA, responsabile progetto MobAlt Canton Ticino; Paolo Sartorio, site manager per parte italiana del sito Unesco del Monte San Giorgio, Gunnar Vincenzi, presidente della Provincia di Varese e sindaco di Cantello e alcuni amministratori del territorio.

Per prenotare i posti alla serata clicca qui