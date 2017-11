Vivere viaggiando ma lavorando online: è la sfida dei “nomadi digitali”

I cosiddetti “nomadi digitali” sono persone che amano viaggiare per il mondo e si guadagnano da vivere lavorando online, dovunque si trovino. Tutto ciò che serve loro sono un pc portatile e una connessione internet.

Il fenomeno, ormai, è sempre più diffuso e sono sempre più numerosi i giovani che scelgono di adottare uno stile di vita “nomade” per vivere una vita avventurosa in giro per il mondo.

Sono ragazzi come Cory, Alex, Danielle che soddisfano il loro desiderio di mobilità e libertà sfruttando le potenzialità che internet le nuove tecnologie offre loro. «Se non fosse stato per internet non avrei mai viaggiato fin qui» spiega Cory, nomade digitale dal 2010. E come lui, probabilmente, tanti altri.

Sul sito ufficiale potete trovare tutte le informazioni su DigitaLife, dove saranno anche pubblicati tutti i video che invierete.

Per mandare il vostro filmato, basta seguire le istruzioni in questa semplice scheda:

DIGITALIFE E’ UN PROGETTO ANCHE TUO

È una grande ambizione raccontare il cambiamento con un film. Lo è ancor di più pensare di farlo in modo collettivo, corale, partecipato. DigitaLife sarà infatti un collage di storie che ci racconterete e che ci potrete fare avere con brevi video. Il nostro lavoro è organizzare tutto questo, raccontarlo e poi costruire l’opera grazie alla regia di Francesco Raganato.

Il digitale ha cambiato le nostre vite in profondità. Coglietene attimi, momenti, esperienze. Pensate a ciò che vi piace, vi preoccupa, vi entusiasma, vi spaventa. Anche le piccole cose quotidiane e non per forza i grandi progetti. Ognuno di noi vive, vede, ascolta storie che hanno a che fare con il digitale.

Raccontatelo. È un’azione importante per tutti noi e ci aiuterà a conoscere di più e a riflettere su cosa è successo, succede e succederà.