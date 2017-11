Voce e storia di “Nico” alle Arti

Nuovo appuntamento con il Cineforum alle Arti di Gallarate. Giovedì 9 novembre alle ore 21 viene proiettato il film di Susanna Nicchiarelli “Nico” con Trine Dyrholm, John Gordon Sinclair e Anamaria Marinca.

Ambientato tra Parigi, Praga, Norimberga, Manchester, nella campagna polacca e il litorale romano, Nico, 1988 è un road-movie dedicato agli ultimi anni di Christa Päffgen, in arte Nico.

Non è la Nico dei Velvet Underground, quella bellissima delle feste alla Factory di Warhol, degli acidi, del sesso sfrenato, l’icona pop, quella raccontata da Susanna Nichiarelli. No, è invece la Nico stanca, (s)fatta e sconfitta, ma mai doma, che girava per l’Europa a bordo di pulmini scalcinati per cantare le sue canzoni in localini di terz’ordine. Così facendo la regista romana regala un ritratto vibrante e appassionante di una donna capace di vivere la sua vita con una passione totale e commovente, a modo suo, senza mai smettere di combattere. La regia è attenta, dinamica e intelligente (a partire da un formato in 4:3 che ha un senso narrativo), e l’interpretazione di Trine Dyrholm è straordinaria.

Introduzione e commento sono a cura del critico cinematografico Angelo Croci.