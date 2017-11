Volontari al lavoro nei boschi, raccolti chili di spazzatura

Un’iniziativa nata da un messaggio su Facebook: “Puliamo insieme i nostri boschi?”. In tanti hanno risposto positivamente e ieri, domenica 19 novembre, si è tenuta la prima giornata di pulizia partita dai gruppi Facebook Giovani per Besozzo, Sei di Besozzo Se, Sei di Bogno se insieme all’Amministrazione Comunale per ripulire un tratto del territorio. «Un Bella risposta di partecipazione sopratutto dal gruppo Giovani di Besozzo. Un piccolo seme di comunità attiva», spiega il sindaco Riccardo Del Torchio.

Il gruppo di volontari nella giornata di ieri ha recuperato 640 kg di pneumatici da moto, 250 kg di lana di roccia, 150 kg rifiuti generici, 5 sacchi di lattine, 5 taniche di petrolio oltre al una borsa tracolla da uomo con un cellulare s 5 o 6 e chiavi consegnati alle autorità.