Volontari al lavoro per ripulire il Campo dei Fiori

Sono partiti alle 8.00 tutti insieme con scarponi e k-way per ripulire i sentieri del Capo dei Fiori dopo il gravissimo incendio di qualche settimana fa. Il Gruppo GEV – Guardie Ecologiche Volontarie insieme al Presidente Giuseppe Barra ha lavorato tutta la mattina per togliere foglie secche cadute in questi giorni, rami secchi e rendere più agibile il percorso. La montagna ferita ha bisogno ancora di molte attenzioni e tenere puliti i sentieri il più possibile è un ottimo punto di partenza.

Galleria fotografica Pulizia dei sentieri al Campo dei Fiori 4 di 20