“Noi volontari anziani, colpiti nella nostra dignità”

Egregio Direttore,

attraverso il suo quotidiano, noi anziani (circa 15) impegnati in attività socialmente utili nei musei cittadini (Castello di Masnago, Villa Mirabello, e sala Veratti) vogliamo rendere pubblico, con amarezza, il comportamento poco attento delle autorità comunali e dei relativi organi competenti nei nostri confronti.

Ecco i fatti. Nella giornata di martedì 17 ottobre, mentre svolgevamo il servizio nel quale siamo impegnati, ci veniva comunicata la cessazione della retribuzione per il servizio prestato. Tale comunicazione aveva, paradossalmente valore retroattivo: l’erogazione del compenso cessava, infatti, da due giorni prima, ovvero dal 15 ottobre. La “tardiva” notifica veniva comunicata telefonicamente dalla custode del Castello di Masnago (persona corretta, disponibile e da noi molto stimata).

Ci saremmo aspettati una convocazione o almeno una lettera ufficiale di preavviso e non una frettolosa comunicazione di una decisione già presa. Ci è stato proposta la continuazione del servizio senza alcun compenso , ma buona parte di noi indignati ed offesi da un comportamento così irrispettoso e superficiale, ha deciso di abbandonare il servizio. Non per una questione inerente il compenso (peraltro del tutto irrisorio sia per noi che per il comune: molto meno del compenso orario di una colf!) bensì per un tema riguardante la dignità delle persone, di noi cittadini anziani che, per molti anni, abbiamo dedicato ai servizi comunali molto del nostro tempo (anche nei giorni festivi), spesse volte fino a tarda sera in occasione di eventi.

Ci rattrista lo stridente e contrastante atteggiamento delle autorità comunali che, anno dopo anno, pubblicamente ci hanno elargito lodi, ringraziamenti e riconoscenza per il servizio prestato definendoci indispensabili e preziosi collaboratori

Mentre ora, in un battibaleno e senza alcun preavviso, modificati i termini della nostra collaborazione,

veniamo considerati superflui e intanto la città verrà privata di risorse utili al normale svolgimento delle

attività museali.

Cordiali saluti.

Gli anziani impegnati nelle attività museali di Varese

Rosalba Rosanelli, Giuliana Bellizzi, Paola Valera, Mary Henry, Gabriella Crugnola, Enrico Bianchi, Giuseppe Belli, Riccardo Liso, etc