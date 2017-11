“W il Campo dei Fiori”, la maxi foto coi volontari

Foto varie

W IL CAMPO DEI FIORI! Con questo slogan i sindaci di Luvinate e Barasso hanno voluto radunare per una foto tutti insieme le decine di cittadini che in questi giorni così difficili a causa dell’incendio hanno presidiato su coordinamento dei due Comuni i punti di accesso al sentiero 10, al Poggio e alla Zambella e al Pian delle Resinose. Questo per impedire l’arrivo di curiosi, garantire la loro sicurezza e far lavorare in tranquillità gli operatori di Protezione Civile.

“Donne, uomini, giovani, pensionati: decine di persone che non potendo andare direttamente sui luoghi del disastro hanno deciso di difendere la nostra montagna, mettendosi con generosità e dedizione al servizio della comunità. Da parte nostra – sottolineano i sindaci Boriani e Braida- e da parte dei DOS desideriamo esprimere gratitudine e riconoscenza. Nei prossimi giorni, anche su indicazione della sala operativa, si valuterà se proseguire tali presidi”.

(Nel video di seguito, l’intervista al sindaco Boriani nella giornata del primo novembre al campo base del Parco Cinque Piante di Gavirate)

“Questa vicenda pur nella sua drammaticità ha o confermato o fatto riemergere un senso di appartenenza e di affezione alla comunità e ai simboli di questa terra, come sono il Campo dei Fiori o il sentiero 10. Occorrerà riflettere anche su tali aspetti nei prossimi giorni, per orientare questo rinnovato entusiasmo a favore del rilancio della montagna e dei suoi sentieri”