Walt Cunnigham racconta la missione Apollo

L’Associazione per la Divulgazione Astronomica e Astronautica ADAA porta in Italia – per la terza volta nel giro di pochi mesi – un astronauta protagonista del Programma Apollo, l’esplorazione lunare.

All’11 e 12 novembre allo Sheraton di Malpensa sarà ospite il Colonnello Walter “Walt” Cunningham, che ha fatto parte della missione Apollo 7, nell’ottobre del 1968.

«Come per i precedenti incontri si tratterà di un evento unico, due giorni immersi nell’avventura più grande dell’umanità! A quasi 50 anni dal suo storico volo Walt Cunningham ricorderà la sua incredibile missione e ci allieterà ed emozionerà con un racconto unico svolto da uno dei “Ragazzi della Luna”».

L’evento, realizzato con la collaborazione di QBT, si svolgerà presso lo Sheraton Milan Malpensa Airport Hotel & Conference Centre. Si partirà alle 13 di sabato con la registrazione, a cui seguirà la conferenza (con la traduzione di Paolo Attivissimo, notissimo giornalista appassionato di luna) e la sessione di autografi. Domenica previsto aperitivo dalle 12 e poi pranzo di gala.

¨ SABATO 11 novembre 2017 – CONFERENZA

· 13.00 – 13.30: Registrazione

· 13.30 – 14.30: Servizio Fotografico

· 14.30 – 16.00: Conferenz

· 16.15 – 17.15: Sessione Autografi

¨ DOMENICA 12 novembre 2017 – PRANZO DI GALA

· 11.30 – 12.00: Registrazione

· 12.00 – 13.00: Aperitivo con Walt Cunningham. (Gold e Vip)

· 13.00 – 15.00: Pranzo di Gala

· 15.15 – 16.00: Sessione Autografi

Presso: Sheraton Milan Malpensa Airport Hotel & Conference Centre

Per maggiori informazioni e prenotazioni si può cliccare qui.