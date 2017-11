Whatsapp non funziona

L’app di messaggistica istantanea risulta essere bloccata a molti utenti. Le segnalazioni hanno cominciato ad arrivare intorno alle 9 di venerdì 3 novembre: “non funziona whatsapp“. L’app si accende e funziona regolarmente salvo che i messaggi in entrata e in uscita risultano bloccati.

INTORNO ALLE 10 L’APP HA RICOMINCIATO A FUNZIONARE A MOLTI UTENTI

Non più di qualche mese fa l’azienda aveva annunciato che un miliardo di persone nel mondo utilizza WhatsApp ogni giorno per rimanere in contatto con la propria famiglia e con gli amici.

Anche i lettori di Varesenews confermano che i problemi sono cominciati intorno alle 9 di mattina. Non è la prima volta che accade e di solito viene posto rimedio in breve tempo. La scorsa volta era successo a maggio.

Risultava bloccata anche l’applicazione Whatsapp web, ovvero l’interfaccia per computer collegata direttamente con l’applicazione Whatsapp per smartphone.

LE NOVITA’ DI WHATSAPP

L’azienda ha appena rilasciato due importanti novità: l’ultima è la possibilità di cancellare i messaggi anche dopo che siano stati inviati e l’altra è quella di condividere la propria posizione i tempo reale con un gruppo di amici.

QUESTA LA COMUNICAZIONE SULLA POSSIBILITA’ DI CANCELLARE MESSAGGI: Starting today you can now delete messages you sent by mistake — whether to one person or an entire group. Here’s how it works: tap and hold on the message, choose “Delete,” and then “Delete for everyone.” You have seven minutes to delete the message after it’s sent.

QUESTA LA COMUNICAZIONE SULLA POSSIBILITA’ DI CONDIVIDERE LA POSIZIONE: funzione che ti permette di condividere la tua posizione in tempo reale con la tua famiglia o i tuoi amici. La funzione “posizione attuale” è un modo semplice e sicuro per dire a qualcuno dove ti trovi: puoi usarla per incontrare un gruppo di amici, avvisare i tuoi familiari che sei al sicuro o far sapere tra quanto tempo raggiungerai la tua destinazione. Questa funzione è crittografata end-to-end e ti permette di controllare con chi condividi la tua posizione e per quanto tempo. Puoi infatti decidere di interrompere la condivisione in qualsiasi momento o puoi semplicemente attendere che il tempo impostato scada. Per usare questa funzione, apri una chat con la persona o il gruppo con cui desideri condividere la tua posizione attuale e tocca l’icona per gli allegati. Alla voce “Posizione” vedrai una nuova opzione: “Condividi posizione attuale”. Quindi, scegli per quanto tempo desideri condividere la tua posizione attuale e tocca invio. Tutti i partecipanti alla chat potranno vedere su una mappa la tua posizione in tempo reale. Se più di una persona condivide la propria posizione attuale all’interno di un gruppo, tutte le posizioni saranno visibili sulla stessa mappa. La funzione posizione attuale sarà disponibile sia su Android che su iPhone e verrà rilasciata all’interno dell’applicazione nelle prossime settimane. Ci auguriamo che ti piaccia!