Whatsapp non funziona

Ancora qualche guaio per Whattsapp, il celebre servizio di messaggistica istantanea oggi di proprietà di Facebook.

Il sistema è in down da poco prima delle 20, in Italia e in altri Paesi.

Il servizio è ripartito – stando a molte segnalazioni – intorno alle 20.15. Il “black out” non avrebbe comunque riguardato tutti gli utenti, anche se i report di disagi sono arrivati da diversi Paesi.