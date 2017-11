Zazzi e Ferri tornano dettar legge. Repossi è il solito missile

Le immagini di Maurizio Borserini della vittoria del Varese contro il Pavia

FRIGIONE 7 - Forse la migliore prestazione stagionale per un portiere del Varese. Bravo su Balla, bravissimo su Greco, attento nelle uscite. Avanti così.

Galleria fotografica Varese-Pavia 2-0 4 di 25

FRATUS 6,5 – Primo tempo notevole, soprattutto in spinta. Nella ripresa invece l’inserimento di Evan’s lo costringe a coprire e a faticare parecchio.

SIMONETTO 6,5 – Sfortunato: gioca una partita lineare e attenta ma deve uscire dopo aver subìto un colpo, proprio andando in anticipo su un attaccante avversario.

(Rudi 5,5 – Un paio di rilanci sbilenchi)

FERRI 7 – Oggi impeccabile: non sbaglia una chiusura, non fallisce un intervento, dà sicurezza a tutto il reparto. Insomma, il Ferri “vero”.

CARECCIA 7 – Aveva perso da qualche settimana la maglia da titolare, si riaffaccia dal primo minuto e colleziona solo buone cose. Attento in copertura, vivace a supporto degli avanti, velenoso quando si tratta di crossare.

(Granzotto 6 – Entra con buon piglio)

PALAZZOLO 7 – Inizio un po’ in sordina, poi cresce con il passare dei minuti fino a diventare decisivo sul finire del primo tempo: si propone, carica il tiro, segna. E sono cinque, capocannoniere della squadra.

MONACIZZO 6,5 – Solita prestazione di grande sostanza a ridosso del centrocampo. Lotta, fa correre la sfera, lascia poco spazio agli ospiti.

ZAZZI 7 – Il miglior Zazzi dell’anno, sia per le idee che mette in campo, sia perché l’esecuzione è spesso ben fatta e pericolosa per il Pavia. Tra l’altro entra nell’azione del raddoppio del Varese.

(Battistello 6 – Scocca il suo momento e si fa apprezzare per una cavalcata in fascia)

ROLANDO 6,5 - Dovessimo limitarci al voto sull’impegno, il numero 10 sarebbe il migliore in campo. Purtroppo la quantità talvolta va a scapito della precisione, come in occasione del mancato gol del tris a inizio ripresa. Sta attraversando un buon momento.

MOLINARI 6,5 – La rete dell’1-0 è di rara efficacia e bellezza, per scelta di tempo ed esecuzione (d’esterno). Curiosamente segna nell’occasione più difficile non riesce a colpire in situazioni più semplici. Anche una rete annullata nel suo bottino. Esce tra gli applausi che leniscono qualche stortura di naso precedente.

(Lercara 5,5 – Si spreme, ma fallisce il colpo del 3-0 che Repossi gli aveva servito)

REPOSSI 7 – L’uomo in più a ogni esibizione del Varese, l’idolo indiscusso di Masnago. Pazzesco, quando parte palla al piede e lascia sul posto mezza squadra avversaria. Non segna (quasi) mai ma anche con il Pavia il primo gol nasce da un suo assist. Un missile.

(Arca s. v.)