In 1450 hanno pedalato coi campioni

La Pedala con i Campioni andata in scena oggi per la diciottesima volta a Brinzio, nel varesotto, si conferma l’evento più pedalato della stagione invernale.

Galleria fotografica "Pedala coi campioni" 2017 a Brinzio 4 di 18

Nella classica data dell’8 dicembre si sono dati appuntamento in 1450 per onorare nel migliore dei modi Michele Scarponi. La macchina organizzativa guidata dal Comitato formato da numerosi ex professionisti varesini con la regia tecnica del Velo Club Sommese ha permesso ai partecipanti di pedalare in sicurezza sui 45 chilometri dal tracciato, nel gruppo dai ragazzini agli handbikers, dai professionisti a molti personaggi, tutti per un fine benefico con il ricavato dell’evento che è stato devoluto a fine pedalata alla associazioni San Martino onlus, Insieme nel Futoro onlus, AIDO sezione di Varese, Adiuvare onlus e alla sezione degli atleti paralimpici del Velo Club Sommese.

In sella in una bella mattinata invernale nel gruppo multicolore alla presenza degli organizzatori Cristiano Frattini, Dario Andriotto, Sergio Gianoli, Andrea Peron, Tupak Casnedi e Oscar Mason c’erano i professionisti Giacomo Nizzolo, Luca Chirico, Ivan Santaromita, Carmelo Foti, Eugenio Alafaci, Simon Clarke e Danilo Napolitano, con loro Cadel Evans e Luca Paolini, il giovane Antonio Puppio, i canottieri Sara Bertolasi ed Elia Luini, i motociclisti Samuele Bernardini e Davide Bonini, l’ex pro Francesco Frattini, al giornalista Francesco Pierantozzi, il segretario generale della Camera di Commercio di Varese Mauro Temperelli e Federico Borselli in rappresentanza del team Astana. Una bella giornata sportiva nel segno dell’amicizia e di quel ciclismo non agonistico che genera spesso grandi valori. La Pedala con i Campioni è tutto questo.