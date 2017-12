200 bambini danno vita al presepe vivente in piazza Santa Maria

Sono stati i 200 bambini della Scuola Primaria “Chicca Gallazzi” a dare vita ad un enorme presepe vivente la sera di martedì 19 dicembre in piazza Santa Maria a Busto

I piccoli hanno narrato la storia della nascita di Gesù, ambientandola tra le botteghe degli artigiani del tempo. Botteghe che erano davvero presenti grazie alla collaborazione con il Panificio Colombo, Daniele Toia “Vetrate artistiche” e Alessandro Buoni della “3B coop. Sociale”.

Nel corso della sacra rappresentazione, tramite la vendita di oggetti realizzati dai bambini i con le insegnanti ed esposti nelle botteghe, si sono anche raccolte offerte da destinare a Padre Ibrahim, parroco ad Aleppo, impegnato nella ricostruzione delle case in quel paese tanto martoriato. I fondi verranno destinati ad un progetto Associazione Pro Terra Sancta, Associazione No Profit che sostiene le comunità in Medio Oriente. Incontrare questa realtà è stato un modo per aprirsi ai bisogni del mondo e per condividere la letizia di una comunità cristiana che non smette di sperare.