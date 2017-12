200 rana: Martinenghi senza finale ma con record personale

Dopo la bella giornata di ieri – quella dei 50 rana – in cui Nicolò Martinenghi ha colto l’ottavo posto (e centrato il record del mondo juniores con 26″31), il 18enne di Azzate è tornato in vasca a Copenhagen dove si stanno disputando gli Europei di nuoto in vasca corta.

Il campione varesino ha partecipato alle batterie dei 200 rana, distanza inedita a questi livelli per Martinenghi che fino a questo momento della carriera è stato quasi esclusivamente impegnato su 50 e 100. Nella capitale danese Nicolò non è riuscito a entrare in finale ma ha dato comunque un buon segnale: il suo 2’07″64 è comunque primato personale.

Se i 50 rana si erano ammantati d’azzurro con l’oro a Fabio Scozzoli (oltre al piazzamento di Martinenghi), i 200 non vedranno italiani in vasca nella gara per le medaglie. Il tempo dell’azzatese è il 15° assoluto mentre l’altro azzurro Pizzini è stato solo 20°.

Ora c’è attesa per un altro prodotto del nuoto nostrano, Matteo Rivolta, milanese di Arconate e cresciuto agonisticamente a Busto Arsizio. Rivolta è in finale nei 100 farfalla con il miglior tempo di qualificazione: appuntamento nel tardo pomeriggio.