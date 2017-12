Il 2017 del Varese si chiude con la Varesina

Il Varese è al lavoro su tre fronti in questi giorni. Continua a tenere banco la situazione societaria, che però vede ripetersi tragicamente i “nulla di fatto”. Sul terreno di gioco del “Franco Ossola” ci sono in azione i mezzi per spazzare la neve e permettere così il regolare svolgimento della gara di domenica (17 dicembre ore 14.30) contro la Varesina.

Infine ci sono gli allenamenti di mister Paolo Tresoldi, che vede ogni giorno la rosa a disposizione sempre più rimaneggiata a causa della lunga serie di partenze. È invece tornato biancorosso Alessandro Balconi (classe 1997), poche presenze per lui nell’anno vittorioso di Eccellenza e proveniente dal Derthona, dove è stato chiamato in causa appena tre volte.

Contro le Fenici di Venegono Superiore il Varese dovrebbe scendere in campo con un 4-3-3 molto simile a quello visto a Chieri, con scelte praticamente obbligate per mister Tresoldi, che farà il proprio esordio al “Franco Ossola” dopo tre gare in trasferta tra campionato e Coppa Italia. Sarà ancora indisponibile Andrea Repossi, che dovrà scontare la seconda e ultima giornata di squalifica.

Spera di approfittare di questo momento confuso in casa biancorossa la Varesina di mister Alessandro Marzio. A differenza della “cugina” blasonata, la formazione di Venegono Superiore ha messo a segno un paio di colpi interessanti in questo mercato di dicembre. Sono arrivati tre giovani: il difensore classe 1998 Leonardo Vinasi dal Savona, il laterale classe 1997 Edoardo Leotta dal Legnano e il centrocampista classe 1999 Vittorio Vitulli, tornato alla Varesina dopo l’esperienza al Fenegrò. Il grande colpo, per sostituire la partenza di Mirko Chiarabini, è stato l’attaccante Lorenzo Franzese dai sardi del Lanusei.

Saranno due i grandi ex in campo per le Fenici: l’attaccante Marco Giovio e il centrocampista Willy Osuji.

La diretta di VareseNews è già iniziata (clicca qui). Potrete commentare live e interagire con gli hashtag #direttavn e #varesevaresina via Instagram e Twitter.