Il 2017 si chiude in jazz, una rassegna per tutto dicembre

Avrà inizio venerdì 15 dicembre la rassegna dell’Associazione culturale 67 Jazz Club Varese che si terrà in tre diversi luoghi della città: la sede del CFM di Barasso, Caesar Bar Minigolf di Varese e alle Cantine Coopuf.

Diversi gli appuntenti per tutto il mese: si parte venerdì 15 dicembre, alle 21 e 15 all’ Auditorium del CFM con i Pericopes+1.

Pericopes, il pluripremiato progetto di jazz del pianista Alessandro Sgobbio e del sassofonista Emiliano Vernizzi. Nalle serata saranno accompagnati da Nick White alla batteria.

Pericopes vuole essere una sfida nel concepire un’idea musicale incentrata sull’interplay e la composizione europea, benchè influenzata da mille sonorità e background differenti. Una scommessa, iniziata nel 2007, che ha portato entrambi i musicisti a trascorrere periodi più o meno lunghi all’estero, Sgobbio a Parigi e Vernizzi a New York. “The Double Side Vol. 1 e 2” è il loro album d’esordio, presentato nel 2012 al festival “Jazz Pas Grave” di Parigi. Intensa l’attività live del duo che, negli anni, ha partecipato a prestigiose rassegne internazionali quali Umbria Jazz Festival, Jazz Burg (Germania), International Jazz Day 2015 a Parigi, il

Parma Jazz Frontiere e il Barezzi Live.

La rassegna continua sabato 16 dicembre al Minigolf (dalle 19 alle 20,15, aperitivo e dalle 21,15 per il dopocena) con Filly Lupo e Tazio Forte, “From Naples to Buenos Aires”. Filly Lupo, voce e Tazio Forte alpiano e fisarmonica.

La proposta di questa serata “speciale” è un omaggio a due città, due metà dello stesso cuore che batte a Sud: Napoli e la sua musica, Buenos Aires e il suo tango. Un viaggio percorso dall’immaginazione di uno stesso viaggiatore attraverso storie di Amore, Passione e Nostalgia. L’omaggio è portato da una splendida cantante e performer, Filly Lupo, che ha pensato bene, una volta scoperto il tango a Milano, dove studiava canto con Laura Fedele, di andarsene a studiarlo a Buonos Aires, frequentando El Academia Nacional de Tango. Complice del progetto è il formidabile pianista (e fisarmonicista) vigevanese Tazio Forte, che spazia dalla classica, ai repertori ispanici e latino americani, al jazz.

Venerdì 22 dicembre invece, alle 21 e 15 si scende alle Cantine Coopuf (Via De Cristoforis 5) per la Christmas Jam Session, “Facciamo la festa al… Natale”. In scena Yazan Greselin al piano, Paolo Roscio al basso e Marco Mengoni alla batteria.

Si tratta di un’occasione per scambiarsi, fra musicisti, amici e appassionati di musica e di jazz.

Venerdì 29 dicembre, alle 21 e 15 appuntamento al CFM di Barasso con la serata “Bill’s Time” con Luca De Maio alla chitarra, Luca Caiazza al basso, Filippo “Bill” Miotello alle batteria. A seguire Jam Session.

Si tratta di una giovane formazione, quella del chitarrista Luca De Maio, con Luca Caiazza al basso e Filippo Miotello alla batteria, cui non par vero potersi esibire sul palco dell’Auditorium di Barasso, compresi nel prestigioso cartellone del 67 jazz club varese, seppur in veste di band residente per la successiva jam session. Il fatto che sia stata scelta dalla direzione artistica del club sta ad indicare,

senza ombra di dubbio, le qualità, sia tecniche che artistiche, presenti nel trio, che appare fin d’ora destinato ad una costante, ci auguriamo, crescita e maturazione.

Sabato 30 serata “ Facciamo la Festa al … Penultimo”, final step con Matteo Finali alla chitarra, Mirko Roccato al sax, Gabriele Pezzoli alle tastiere, Francesca Morandi al basso elettrico e Dario Milan alla batteria.

Gradito ritorno a Varese della formazione italo-svizzer. Final Step, nell’attuale formazione è una band capeggiata da Matteo Finali ed è un progetto musicale che si basa su composizioni originali, mescolando diversi generi musicali ma attingendo a piene mani dalla musica jazz. Le ritmiche dei brani affondano nelle radici della musica etnica, del rock, del funk e del blues, unendo così generi musicali diversi ma interscambiabili, in una miscela moderna ed elettrica capace di catturare l’attenzione e l’ascolto del pubblico

durante i concerti. Con questi presupposti la “Festa del penultimo” si preannuncia come una serata all’insegna del ritmo, del divertimento.

Per tutte le informazioni: renato.bertossi@gmail.com.