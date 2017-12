3.200 stand di cento diversi paesi: al via l’Artigiano in Fiera

Questa mattina, sabato 2 dicembre, nel polo fieristico di Rho-Pero, ha preso il via la ventiduesima edizione di Artigiano in Fiera. Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso parte il presidente di Gestione Fiere Spa, Antonio Intiglietta, il presidente di Fiera Milano, Lorenzo Caprio, le delegazioni nazionali e internazionali di Artigiano in Fiera.

Oltre 3.200 stand espositivi, 150.000 prodotti complessivi, oltre 100 Paesi rappresentati su una superficie di 320.000 metri quadrati. E, inoltre, 43 ristoranti e 16 piazze del gusto. Sono i numeri di una rassegna che si sviluppa ulteriormente in termini di rappresentazione delle tradizioni e delle culture del mondo ma anche in fatto di spazi espositivi (10 padiglioni quest’anno).

«Lo slogan 2017 (Artigiani creatori di bellezza e di bontà) esprime bene il contenuto della nostra manifestazione – ha dichiarato Intiglietta -. Artigiano in Fiera infatti promuove un’economia a dimensione umana fatta da persone capaci di creare bellezza e bontà attraverso il proprio lavoro. Quest’anno i visitatori troveranno un’area dedicata all’Iran, Paese d’onore 2017, ma anche uno spazio, il China Pavilion, ispirato alla grande tradizione artigianale millenaria della Cina. Uno sguardo al Medio Oriente e all’Oriente, ma non solo: c’è anche l’Europa, l’Italia insieme con la sua cultura agroalimentare, interpretata magistralmente dalla Nazionale italiana chef e dalla Federazione italiana cuochi. Artigiano in Fiera è una manifestazione da scoprire e conoscere».

E la risposta dei visitatori non si è fatta attendere: grande la partecipazione del pubblico che ha preso d’assalto i 10 padiglioni fieristici dando inizio al villaggio globale permanente delle arti e dei mestieri.