3,5 milioni per i progetti per la cultura in Lombardia

È di 3,5 milioni l’ammontare del Fondo di rotazione 2018 per soggetti che operano in campo culturale e presenteranno progetti per la valorizzazione di beni mobili e immobili.

Lo ha stabilito la giunta regionale approvando la delibera

proposta dall’assessore alle Culture, Identità e Autonomie della

Lombardia Cristina Cappellini in cui sono definiti termini di

presentazione dei progetti, requisiti di partecipazione, modalita’ di erogazione dei contributi, di rendicontazione inseriti nell’Avviso pubblico di accesso al Fondo.

Potranno beneficiare dei fondi Enti pubblici ed enti privati, in forma singola o in partenariato, dotati di atto costitutivo/statuto che non operino in regime di impresa e siano proprietari o abbiano la documentata disponibilita’ dei beni rientranti nelle tipologie ammesse.

BENI IMMOBILI – Per i beni immobili sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria e restauro e risanamento conservativo. Il costo complessivo degli interventi sui beni immobili deve essere compreso tra un minimo di 100.000 e un massimo di 300.000 euro comprensivo di spese tecniche, Iva e ogni altro onere.

utilizzati per la conservazione e restauro di beni, collezioni e archivi destinati all’uso e alla fruizione pubblica con finalita’ culturali e afferenti a musei, ecomusei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici e altri istituti e luoghi della cultura o di culto. In questo caso il costo complessivo degli interventi deve essere compreso tra un minimo di 30.000 e un massimo di 100.000 euro.

ISTITUTI E LUOGHI DI CULTURA – Per quanto concerne

l’allestimento di istituti e luoghi della cultura sono

ammissibili interventi su dotazioni e attrezzature (acquisto

arredi, incremento dotazioni informatiche e tecnologiche)

necessarie alla realizzazione di allestimenti non temporanei

riguardanti istituti e luoghi della cultura, ecomusei e siti

Unesco. Il costo deve essere compreso tra un minimo di 40.000 e

un massimo di 100.000 euro.

PROGETTI INTEGRATI – Nel caso di progetti integrati, ossia

interventi progettuali riferiti a piu’ di una delle linee di

intervento (beni immobili, mobili e luoghi di cultura) il costo

complessivo dei singoli progetti integrati deve essere compreso

tra un minimo di 150.000 e un massimo di 400.000 euro.

TIPOLOGIA ED ENTITA’ DELL’AIUTO FINANZIARIO – L’agevolazione finanziaria potrà essere concessa fino ad un massimo del 70% del costo complessivo dell’intervento. In particolare, la facilitazione e’ costituita da una quota a restituzione pari al 75% e da una quota a fondo perduto pari al 25%.

MODALITA’ DI EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE – L’agevolazione finanziaria sara’ erogata in distinte fasi:50% alla presentazione del certificato di inizio lavori, sottoscritto dal direttore dei lavori/rup e di copia dei contratti; 40% alla presentazione di uno stato avanzamento lavori pari al 60% dell’importo contrattuale complessivo sottoscritto dal direttore lavori/rup; 10% alla presentazione del certificato fine lavori.