In 40 occupano l’incrocio per dire no alla rotonda della Coop

Mentre la petizione per salvare i 14 tigli sul viale Duca d’Aosta, che verranno tagliati per far spazio alla rotonda della Coop, ha raggiunto le mille firme domenica si è svolta una manifestazione indetta da Legambiente, un flash mob all’altezza dell’incrocio con via Mameli al quale hanno partecipato una quarantina di attivisti.

Non accenna a placarsi, dunque, la polemica che infuria da oltre un anno su questa opera tanto discussa e avversata da associazioni e movimenti di diversa estrazione.

Il più attivo sui social è proprio Andrea Barcucci, responsabile di Legambiente Busto, che scrive: «La rotonda e le chiusure dei controviali sono indispensabili ? Per complicare la vita ai cittadini e riciclarsi dopo come salvatori della metà dei problemi che vanno a imporre, contro le leggi vigenti».

Una nuova puntata della polemica potrebbe essere il consiglio comunale di martedì sera.