Anche quest’anno l’ Ensemble de Saxophones di Varese, diretto dal M° Giuseppina Levato, organizza il tradizionale Concerto di Natale, che si terrà domenica 17 dicembre 2017 alle 11:00 presso l’Auditorium del Civico Liceo Musicale “Malipiero” di Varese, sito in via G. Garibaldi 4. L’ingresso è libero. Il programma, che prevede brani della tradizione natalizia e di musica classica, sarà arricchito dall’intervento dell’ Ensemble de Saxophones Junior.



Il gruppo musicale varesino suonerà per il progetto “Mille note e una vita” che lo vede attivo anche nel sociale tramite ActionAid. Infatti, dallo scorso anno, l’EdSV e l’EdSJ hanno allargato la loro piccola grande famiglia con l’adozione a distanza di una bimba di nove anni che vive in Afghanistan.

Altra importante iniziativa culturale che verrà presentata durante il concerto è quella della Festa Estate Saxofonistica per la Festa della Musica, che visto il grande successo avuto in giugno, avrà luogo anche nel 2018, organizzata dalla Sax Academy.

Per ulteriori informazioni:

www.ensambledesaxophones.it

info@saxacademy.org