Giornalismo e condizione femminile in Africa: un documentario alla sala Montanari

Dopo il successo della prima serata con il documentario di Gilda Baram, Le Vie dei Venti propone sabato 16 dicembre alla sala Montanari in via Bersaglieri a Varese, un film documentario di Elisa Mereghetti, “Kevin. Will my People find Peace?”.

Il film documentario è incentrato su Kevin Doris Ejon, reporter ugandese di 29 anni, nota per essere una dei pochi giornalisti che hanno incontrato e intervistato Joseph Kony, il leader delle milizie ribelli della Lord’s Resistance Army, che negli ultimi 25 anni ha disseminato terrore e morte nel Nord Uganda.

Kevin intraprende un viaggio dalla capitale Kampala verso la sua terra natale, il Nord Uganda. Qui incontra gli ex-ribelli, le ragazze rapite e oggi tornate a casa, i loro genitori, le donne che portano sulla propria pelle le ferite della guerra. Insieme a loro si interroga sulle reali possibilità di ricostruire la pace.

Elisa Mereghetti, l’autrice del film documentario, interverrà con un video collegamento per presentare il suo lavoro, che ha portato alla realizzazione di oltre 50 documentari incentrati soprattutto su tematiche antropologiche, sulla condizione femminile e sullo sviluppo nel Sud del mondo. Durante la serata ci sarà inoltre un video collegamento con la protagonista Kevin Doris Ejon.

L’appuntamento è alle 21. L’ingresso alla serata è libero.