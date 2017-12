A9, Lainate-Como-Chiasso: chiuso tratto Como centro

Autostrade per l’Italia comunica che sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per tre notti consecutive con orario 22:00-05:00, dalle ore 22:00 di lunedì 18 alle ore 05:00 di giovedì 21 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e la Dogana di Chiasso, in direzione della Svizzera, per lavori di manutenzione.

In alternativa, dopo essere usciti obbligatoriamente allo svincolo di Como Centro, si dovrà proseguire sulla viabilità ordinaria percorrendo la SP17 in direzione di Chiasso, transitando dai paesi di San Fermo della Battaglia e Monte Olimpino, fino a raggiungere la Dogana di Ponte Chiasso, tramite Via Bellinzona. Negli stessi giorni ed orari, sarà chiusa l’entrata dello svincolo di Como Centro, verso Lainate.