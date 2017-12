Accumuli e Amatrice, in vendita le stampe di Pedretti

Grande successo dei primi tour per la raccolta delle impronte dei Gaviratesi.

Lo fanno sapere gli organizzatori. Nel corso della consueta lezione di Ugate, in sala consiliare lo scorso 4 dicembre, grazie al gentile invito della Presidente del Lions Club, Francesca Fiorella, alla presenza anche di Romano Oldrini, il coordinatore del Comitato Organizzatore Gavirate per i Giovani di Accumoli ed Amatrice, Gianni Lucchina insieme a Patrizia Cerini ha illustrato il progetto a sostegno di Casa Futuro di Amatrice.

Un progetto ambizioso che ha visto Gavirate protagonista con la raccolta di oltre 22.500 € e il coinvolgimento di 31 organizzazioni Gaviratesi. Non solo ma un progetto che può contare sul sostegno e l’impegno di Antonio Pedretti.

L’artista, il maestro presente in sala, applauditissimo, ha illustrato il significato dell’evento promosso “La bellezza in un gesto colorato”, una tela da mt 2 x mt 3 pitturata da tutti i cittadini con la propria impronta. Ha spiegato il valore simbolico ma significativo: la partecipazione, la presenza la vicinanza dei gaviratesi agli Amatriciani. Quindi tutti noi potremmo dire: per Amatrice ci siamo anche noi.

Emozionante è stato l’incontro in Fondazione Bernacchi, organizzato in collaborazione con il Presidente Giovanni Speziani e la Vice Presidente Laura De Bernardi, gli ospiti accompagnati dal personale e dai parenti prima della esibizione della Schola Cantorum hanno voluto lasciare anche loro la propria impronta, un momento particolare e partecipato. Una emozione.

per molti è stato faticoso, ma nessuno a voluto rinunciare a questo Gesto Colorato.

Anche le scuole hanno aderito all’evento: martedì’ 19 dicembre alle ore 14,30 saremo insieme al Maestro Pedretti alla scuola di Voltorre, oltre all’impronta i bambini potranno dialogare con il pittore Pedretti.

Giovedì 21 dicembre alle ore 11,00 sarà la volta delle scuole medie di Gavirate, tutti i ragazzi saranno in Auditorium per sostenere Casa Futuro. Proietteremo un video su Amatrice e uno speciale delle perfomance di Pedretti, poi tutti insieme i ragazzi lasceranno la propria impronta sulla mega tela.

Anche l’Associazione Sarisc contribuirà all’evento, giovedì 21 dicembre alle ore 18,30 al Bocciodromo di Voltorre i soci si ritroveranno per lo scambio degli auguri e nell’occasione lasceranno anche loro l’impronta sulla tela che doneremo a Casa Futuro di Amatrice.

Ricordiamo gli altri appuntamenti già comunicati: il 15/12 alle 18,15 saremo in Oratorio con i ragazzi del Minibasket Play, il 16 dicembre alle ore 21 in auditorium con Atletica di Gavirate e domenica 17 dopo la S. Messa delle 18 sempre in oratorio al Natale dello Sportivo, poi una breve pausa e riprenderemo a gennaio 2018.

“Regala ai tuoi mici e parenti una stampa firmata da Antonio Pedrettti, questo è il titolo della seconda iniziativa attivata a Gavirate per i Giovani di Accumoli ed Amatrice”, affermano gli organizzatori.

La tela, 2mt x 3mt,è stata realizzata Da Antonio Pedretti con dieci ragazzi lo scorso 22 ottobre, è stata riprodotta su 200 stampa e firmate in originale dall’autore, sono in vendita ad un prezzo simbolico di € 50,00 l’una.

Una occasione le prossime feste di Natale per fare agli amici un regalo e nel contempo sostenere le popolazioni colpite dal terremoto.

Gavirate solidale ancora in campo per non dimenticare chi oggi soffre a causa di un tragico, anzi, tragici terremoti.

“Ricordiamo che il ricavato sarà devoluto sempre per Casa Futuro in aggiunta ai 22.500 già raccolti“.

La pagina Facebook di Gavirate per i giovani di Accumoli ed Amatrice è sempre aggiornata con informazioni e foto degli eventi