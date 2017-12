Torna l’acqua in paese “cittadini disciplinati nei consumi”

Un guasto, sì. Ma anche le sorgenti a secco. Il weekend appena passato a Castello Cabiaglio è stato il campanello d’allarme per una situazione che vede il comune in sofferenza per via delle sorgenti molto compromesse dal periodo di siccità.

A questo si è aggiunto un guasto che ha fatto mobilitare protezione civile e vigili del fuoco: uomini che nella notte di sabato hanno fatto un vero e proprio miracolo riempiendo una vasca utilizzata per lo spegnimento degli incendi. Grazie all’apporto idrico dei Comuni vicini è stato possibile ripristinare nel giro di poche ore una buona portata dell’acquedotto.

«Siamo riusciti a cambiare la colonna che scende a 40 metri dove c’è la pompa che aspira l’acqua – spiega il sindaco Marco Galbiati – . Grazie alla vasca riempita dai vigili del fuoco, e alla pompa supplementare, siamo riusciti a dare continuità e acqua a tutti già da domenica mattina, tanto che verso l’ora di pranzo i cittadini avevano acqua nei rubinetti. In questi giorni chiedo di pazientare perché l’acqua non sarà limpida per via dei lavori effettuati, ma almeno siamo tranquilli».

«Confidiamo che neve e pioggia concorrano ad alimentare le sorgenti e a ridare acqua: il lungo periodo di siccità le ha letteralmente prosciugate», conclude il sindaco, che infine aggiunge: «I cittadini hanno comunque risposto bene alle richieste di utilizzare meno acqua nei momenti della crisi idrica dello scorso weekend. Un grazie va anche a loro».